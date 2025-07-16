Минобороны отменило форум «Армия» в подмосковном парке «Патриот»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минобороны России отказалось от проведения XI международного военно-технического форума «Армия», который был запланирован на середину августа в парке «Патриот» в Московской области, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Эту информацию подтвердила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в оборонной отрасли.

Сайт форума Army-2025 по-прежнему открывается. Из опубликованных на нем материалов следует, что мероприятие в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Одинцовском городском округе должно было пройти 11–14 августа.

«Ежегодные участники выставки, в том числе зарубежные, а также новые экспоненты и партнеры подтвердили свое участие в форуме. Более 800 участников уже забронировали выставочные площади», — говорится в одном из последних сообщений в разделе «Новости» на сайте форума.

Форум «Армия» считается одним из главных выставочных мероприятий Минобороны. Его проводили в парке «Патриот» с 2015 года. До 2024 года программа форума длилась семь дней, в прошлом году ее сократили до трех дней.

РБК направил запрос в Минобороны России.