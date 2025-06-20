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ПМЭФ-2025 ,  
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Путин рассказал, как надо модернизировать армию с учетом новых разработок

Путин призвал к модернизации армии на новой технологической базе
Сюжет
ПМЭФ-2025
Российский президент заявил, что вооруженные силы должны оснащаться по последнему слову техники

Путин рассказал, как надо модернизировать армию с учетом новых разработок
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Необходимо повышать боевые возможности российской армии на новой технологической базе, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Трансляцию вел телеканал РБК.

По словам президента, оборонно-промышленный комплекс страны набрал хороший темп, а предприятия кратно нарастили производство. При этом Россия, как отметил Путин, должна оснащать армию по последнему слову техники. Будет учитываться и негативный опыт, связанный, например, с поражением беспилотными летательными аппаратами дорогостоящей техники.

Вместе с этим российский президент заявил о намерении развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами. «Причем речь идет не только о поставках или модернизации техники и вооружения, но и о совместных разработках», — сказал он.

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Помимо этого, Путин рассказал, что необходимо увеличивать число предприятий, которые выпускают продукцию двойного назначения, и уходить от разделения на оборонный комплекс и компании, которые работают исключительно в гражданском сегменте.

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