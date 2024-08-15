Какие образцы вооружений показали на форуме «Армия-2024». Фоторепортаж

Форум «Армия», который завершился 14 августа, в этом году длился три дня вместо обычной недели. Среди других отличий: он был закрыт для свободного посещения. Организаторы отчитались, что на форум прибыли делегации более чем из 80 стран, а общая сумма контрактов, которые в его рамках заключили предприятия ОПК, приблизилась к 500 млрд руб. Всего на «Армии-2024» показали 28 тыс. образцов вооружений и экипировки