Какие образцы вооружений показали на форуме «Армия-2024». Фоторепортаж
Форум «Армия», который завершился 14 августа, в этом году длился три дня вместо обычной недели. Среди других отличий: он был закрыт для свободного посещения. Организаторы отчитались, что на форум прибыли делегации более чем из 80 стран, а общая сумма контрактов, которые в его рамках заключили предприятия ОПК, приблизилась к 500 млрд руб. Всего на «Армии-2024» показали 28 тыс. образцов вооружений и экипировки
Вертолет Ка-52 «Аллигатор», который активно используется в зоне военной операции
VR-кинотеатр на стенде Российского географического общества
Часть экспозиции отвели под выставку трофейной техники, подбитой в зоне боевых действий. Этот австралийский бронеавтомобиль Bushmaster PMV показывали и на «Армии-2023». В 2022 году сообщалось о поставках Украине 20 таких броневиков
Американский танк M1A1 Abrams. Минобороны неоднократно отчитывалось об уничтожении таких машин, в последний раз — 13 августа, во второй день форума. Поставки Украине танков Abrams, которые начались в 2023 году, привлекли много внимания. Некоторые российские звезды шоу-бизнеса даже обещали из своих денег платить бойцам, захватившим или уничтожившим эти машины
Британский бронеавтомобиль Husky
Надувные макеты военной техники, которые используют, чтобы ввести противника в заблуждение
Комплекты экипировки концерна «Калашников» для работы в разных климатических условиях
Стратегический ракетный комплекс «Ярс»
Стенд «Лаборатории противодействия промышленному шпионажу». На манекене — экипировка для подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ). За спиной у него — «глушилка» для дронов, на груди — шеврон со «Спасом Нерукотворным» (считается покровителем не только русского воинства в целом, но и войск РЭБ в частности)
Модификации барражирующих боеприпасов «Ланцет»: «Изделие 52» (внизу слева) и «Изделие 51» (внизу справа). Разработаны компанией ZALA (входит в концерн «Калашников»)
Зенитный ракетный комплекс «Тор-Э2», предназначенный для поражения самолетов, ракет и дронов
Стенд концерна «Калашников» с автоматами (сверху вниз) АК-12, АК-15 и АК-19К.
Накануне форума концерн представил новый ручной пулемет РПЛ-20 и подствольный гранатомет ГП-46
Бронежилет для служебных собак. В боевых условиях собаки помогают обнаруживать мины и дроны противника
На форуме концерн «Калашников» впервые представил модернизированный титановый бронешлем «Барс-М» с новым забралом. Производители создали модель с возможностью установки активных наушников
Российский снегоболотоход «Бурлак»
Носимая тепловизионная камера «КАТРАН-СМ» для круглосуточного наблюдения в любых погодных условиях
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