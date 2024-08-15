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Какие образцы вооружений показали на форуме «Армия-2024». Фоторепортаж

Какие образцы вооружений показали на форуме «Армия-2024»

Форум «Армия», который завершился 14 августа, в этом году длился три дня вместо обычной недели. Среди других отличий: он был закрыт для свободного посещения. Организаторы отчитались, что на форум прибыли делегации более чем из 80 стран, а общая сумма контрактов, которые в его рамках заключили предприятия ОПК, приблизилась к 500 млрд руб. Всего на «Армии-2024» показали 28 тыс. образцов вооружений и экипировки
Вертолет Ка-52 &laquo;Аллигатор&raquo;, который активно используется в зоне военной операции
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Вертолет Ка-52 «Аллигатор», который активно используется в зоне военной операции

VR-кинотеатр на стенде Российского географического общества
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

VR-кинотеатр на стенде Российского географического общества

Часть экспозиции отвели под выставку трофейной техники, подбитой в зоне боевых действий. Этот австралийский бронеавтомобиль Bushmaster PMV показывали и на &laquo;Армии-2023&raquo;. В 2022 году сообщалось о поставках Украине 20 таких броневиков
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Часть экспозиции отвели под выставку трофейной техники, подбитой в зоне боевых действий. Этот австралийский бронеавтомобиль Bushmaster PMV показывали и на «Армии-2023». В 2022 году сообщалось о поставках Украине 20 таких броневиков

Американский танк M1A1 Abrams. Минобороны неоднократно отчитывалось об уничтожении таких машин, в последний раз&nbsp;&mdash; 13 августа, во второй день форума. Поставки Украине танков Abrams, которые начались в 2023 году, привлекли много внимания. Некоторые российские звезды шоу-бизнеса даже обещали из своих денег платить бойцам, захватившим или уничтожившим эти машины
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Американский танк M1A1 Abrams. Минобороны неоднократно отчитывалось об уничтожении таких машин, в последний раз — 13 августа, во второй день форума. Поставки Украине танков Abrams, которые начались в 2023 году, привлекли много внимания. Некоторые российские звезды шоу-бизнеса даже обещали из своих денег платить бойцам, захватившим или уничтожившим эти машины

Британский бронеавтомобиль Husky
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Британский бронеавтомобиль Husky

Надувные макеты военной техники, которые используют, чтобы ввести противника в заблуждение
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Надувные макеты военной техники, которые используют, чтобы ввести противника в заблуждение

Комплекты экипировки концерна &laquo;Калашников&raquo; для работы в разных климатических условиях
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Комплекты экипировки концерна «Калашников» для работы в разных климатических условиях

Стратегический ракетный комплекс «Ярс»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Стратегический ракетный комплекс «Ярс»

Стенд &laquo;Лаборатории противодействия промышленному шпионажу&raquo;. На манекене&nbsp;&mdash; экипировка для подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ). За спиной у него&nbsp;&mdash; &laquo;глушилка&raquo; для дронов, на груди&nbsp;&mdash; шеврон со &laquo;Спасом Нерукотворным&raquo; (считается покровителем не только русского воинства в целом, но и войск РЭБ в частности)
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Стенд «Лаборатории противодействия промышленному шпионажу». На манекене — экипировка для подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ). За спиной у него — «глушилка» для дронов, на груди — шеврон со «Спасом Нерукотворным» (считается покровителем не только русского воинства в целом, но и войск РЭБ в частности)

Модификации барражирующих боеприпасов &laquo;Ланцет&raquo;: &laquo;Изделие 52&raquo; (внизу слева) и &laquo;Изделие 51&raquo; (внизу справа). Разработаны компанией ZALA (входит в концерн &laquo;Калашников&raquo;)
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Модификации барражирующих боеприпасов «Ланцет»: «Изделие 52» (внизу слева) и «Изделие 51» (внизу справа). Разработаны компанией ZALA (входит в концерн «Калашников»)

Зенитный ракетный комплекс &laquo;Тор-Э2&raquo;, предназначенный для поражения самолетов, ракет и дронов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Зенитный ракетный комплекс «Тор-Э2», предназначенный для поражения самолетов, ракет и дронов

Стенд концерна &laquo;Калашников&raquo; с автоматами (сверху вниз) АК-12, АК-15 и АК-19К. Накануне форума концерн представил новый ручной пулемет РПЛ-20 и подствольный гранатомет ГП-46
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Стенд концерна «Калашников» с автоматами (сверху вниз) АК-12, АК-15 и АК-19К.

Накануне форума концерн представил новый ручной пулемет РПЛ-20 и подствольный гранатомет ГП-46

Бронежилет для служебных собак. В боевых условиях собаки помогают обнаруживать мины и дроны противника
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Бронежилет для служебных собак. В боевых условиях собаки помогают обнаруживать мины и дроны противника

На форуме концерн &laquo;Калашников&raquo; впервые представил модернизированный титановый бронешлем &laquo;Барс-М&raquo; с новым забралом. Производители создали модель с возможностью установки активных наушников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На форуме концерн «Калашников» впервые представил модернизированный титановый бронешлем «Барс-М» с новым забралом. Производители создали модель с возможностью установки активных наушников

Российский снегоболотоход &laquo;Бурлак&raquo;
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российский снегоболотоход «Бурлак»

Носимая тепловизионная камера &laquo;КАТРАН-СМ&raquo; для круглосуточного наблюдения в любых погодных условиях
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Носимая тепловизионная камера «КАТРАН-СМ» для круглосуточного наблюдения в любых погодных условиях

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Алиса Копчугова, Дарья Широкова, Анастасия Сирина
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