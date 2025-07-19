ЕС ввел санкции против восьми предприятий Белоруссии

Евросоюз ввел санкции против восьми юридических лиц, которые имеют отношение к военно-промышленному комплексу (ВПК) Белоруссии в рамках 18-го пакета санкций против России, следует из заявления Совета ЕС, опубликованного в официальном журнале ЕС.

«Учитывая серьезность ситуации, восемь юридических лиц должны быть включены в список физических и юридических лиц, <...> на которые распространяются ограничительные меры», — говорится в заявлении.

В частности, в перечне ЕС указаны предприятие «Белвнешпромсервис», завод «Легмаш», конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты», научно-технический центр «ЛЭМТ», ООО «Лазерные приборы и технологии».

Совет ЕС ранее принял 18-й пакет санкций в отношении России. Новые ограничения касаются энергетического, банковского и военного секторов.

Под санкции попали 14 физических и 41 юридическое лицо. В частности, ограничениякоснулись 22 российских банков, включая Т-банк, «Яндекс-банк», Ozon Банк.

Также страны ЕС решили снизить потолок цен на российскую нефть с $60 (действует с 2022 года) до $47,6 за баррель и ввели запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти, из любых третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США. Исключение, разрешавшее импорт российской нефти в Чехию, отменяется. Кроме того, полностью запрещаются транзакции в отношении «Северного потока» и «Северного потока-2».

Под ограничения ЕС попали 105 танкеров, которые, по версии ЕС, принадлежат российскому теневому флоту.

В рамках нового пакета санкций запрещено проведение любых операций с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его субфондами и компаниями.

ЕС также ввел дополнительные санкции против поставщиков российского ВПК.

В Кремле заявили, что за три года Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций. Москва считает любые санкции западных стран незаконными и настаивает на их отмене.

Ранее главы МИД стран ЕС несколько раз пытались принять 18-й пакет санкций, но не могли достичь согласия, в том числе из-за позиции Словакии по гарантиям энергоснабжения.