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Общество ,  
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В Думе напомнили об обновлении списка противопоказаний для водителей

Депутат Огуль: с 1 сентября обновят список противопоказаний для водителей

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, сообщил «РИА Новости» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

«С 1 сентября 2025 года вступят в силу изменения в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, что может вызвать определенный резонанс. Однако при более детальном рассмотрении становится ясно, что речь идет скорее о точечной корректировке, нежели о кардинальной реформе», — сказал он.

В перечень, в частности, включены общие расстройства психологического развития, такие как аутизм. Как отметил депутат, такие состояния могут существенно влиять на способность человека управлять транспортным средством.

Кроме того, из списка исключен термин «ахроматопсия» и вместо него ввели более широкое определение — «аномалии цветового зрения». По словам Огуля, это позволит учитывать более широкий спектр нарушений, способных повлиять на восприятие обстановки на дороге, представляя в том числе опасность.

Ахроматопсия — редкое наследственное заболевание, при котором отсутствует или значительно нарушено цветовое зрение, и человек воспринимает окружающий мир в черно-белых или серых тонах.

Парламентарий подчеркнул, что изменения не являются кардинальными и направлены на актуализацию норм с целью повышения безопасности на дорогах.

Летом прошлого года Минздрав планировал продлить список противопоказаний и ограничений для управления транспортным средством. В него, в частности, включены «расстройства половой идентификации» и серьезные обострения депрессии. В пресс-службе НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского Минздрава тогда пояснили, что в перечне отсутствуют «дополнительные противопоказания, медицинские показания и медицинские ограничения к управлению техническим средством по сравнению с актуальным, действующим еще с 2014 года перечнем — все, содержащиеся в проекте заболевания и состояния, есть в действующем перечне уже 10 лет».

В списке противопоказаний содержатся эпилепсия, слепота, умственная отсталость, деменция, болезнь Альцгеймера, шизофрения, депрессия, биполярное, обсессивно-компульсивное и тревожное расстройства, «расстройства половой идентификации» (транссексуализм, трансвестизм, фетишизм, эксгибиционизм и другие), а также расстройства поведения на фоне употребления психоактивных веществ. Минздрав уточнял, что эти диагнозы не позволяют управлять транспортным средством «в случае стойких или часто обостряющихся болезненных проявлений».

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Накануне, 18 июня, в России вступили в силу поправки в КоАП с новыми штрафами для водителей и владельцев транспорта. Штраф за отказ остановиться по требованию ГИБДД вырос с 500–800 руб. до 7–10 тыс. руб., повторное нарушение — до 10 тыс. или лишение прав на четырех до шести месяцев.

Введен штраф 600 тыс. руб. для владельцев грузовиков, проехавших весогабаритный контроль с нарушением. За превышение габаритов до 10 см теперь штрафуют только владельцев — 150 тыс. руб. Срок давности по нарушениям с нестандартным (по габаритам и массе) грузом увеличен с двух месяцев до года.

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