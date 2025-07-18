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Общество ,  
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В России вступили в силу новые штрафы для водителей

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В России 18 июля начали действовать поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие новые санкции для водителей и владельцев транспортных средств.

Поправки внесены согласно федеральному закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным 7 июля.

Так, штраф за отказ остановиться по требованию ГИБДД (ст. 12.25 КоАП) повышен с 500–800 до 7–10 тыс. руб. Повторное нарушение в течение года грозит штрафом 10 тыс. руб. или лишением прав на срок от четырех до шести месяцев.

Другие поправки касаются водителей грузовых автомобилей. В частности, введен штраф в размере 600 тыс. руб. для собственника грузовой машины, если она проехала автоматический пункт весогабаритного контроля с нарушением правил (ч. 5 ст. 12.21.5).

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Фото:Александр Сухов / РИА Новости

Еще один штраф, 150 тыс. руб., ввели за превышение допустимых габаритов грузов в пределах 10 см (ч. 1 ст. 12.21.1). Теперь он применяется в отношении собственника транспортного средства, тогда как раньше мог быть оштрафован и водитель.

Кроме того, сроки давности привлечения к ответственности по ст. 12.12.1 КоАП, в которой прописаны санкции за езду без разрешения с нестандартным грузом (по габаритам и массе), увеличен с двух месяцев до года.

В пояснительной записке авторы поправок отмечали, что сейчас во многих регионах водителям выгоднее нарушать закон, чем его соблюдать. Фактически водителям дешевле один раз заплатить небольшой штраф, чем соблюдать все требования и рисковать получить гораздо более серьезное наказание, добавили они.

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