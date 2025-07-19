Власти ужесточили правила перевозки детей в автомобиле

Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях, соответствующее постановление уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает «РИА Новости».



Принятый документ утвердил в Правилах дорожного движения, а также разъяснил термин «детская удерживающая система (устройство)» (ДУУ).



«Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами (устройствами)», — говорится в документе.

Перевозка детей в автомобилях, согласно документу, разрешена только в автокреслах и бустерах.

Еще на этапе проекта в Минтрансе подчеркнули, что такие устройства, как адаптеры ремней безопасности и бескаркасные кресла, будучи зачастую бесполезными, могут усугубить последствия для ребенка в случае аварии.



Ведомство выразило озабоченность, что их продают с сертификатами ДУУ. Как подчеркнули в Минтрансе, это может позволить избежать штрафов, когда инспектору ДПС предъявляют такие сертификаты.