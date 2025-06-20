Сейм Латвии запретил гражданам России и Белоруссии покупать недвижимость

Сейм Латвии принял закон «Об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности», который запрещает гражданам России и Белоруссии приобретать недвижимость в стране, сообщает LSM.

Запрет распространяется как на физических лиц — граждан обоих государств, так и на юридических лиц, зарегистрированных в этих странах. Он также будет применяться к юридическим лицам, в которых белорусам или россиянам принадлежит не менее 25% долей (акций) уставного капитала.

Запрет будет действовать на сделки, заключенные после вступления закона в силу.

При этом закон разрешает гражданам России и Белоруссии наследовать имущество в Латвии от родственников. Также им можно получить недвижимость в собственность по вердикту суда. Кроме того, запрет не действует, если приобретается единственное жилище, а у приобретателя есть постоянный вид на жительство (ВНЖ).

Для вступления закона в силу его должен подписать президент.

В апреле аналогичный закон принял парламент Финляндии. Согласно ему, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдаваться лицу, чья страна гражданства «может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии». При этом лица с постоянным ВНЖ или гражданством и Финляндии, и России смогут продолжать владеть недвижимостью или приобретать жилье.