Собянин сообщил об отражении новой атаки дронов на Москву
Российские средства ПВО уничтожили еще три беспилотника, летевших к Москве, сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Об уничтожении дронов он сообщил в 00:20 мск.
В 00:36 Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего на Москву.
К 01:12 были уничтожены еще два дрона.
В течение дня 18 июля на подлете к Москве уничтожили десять беспилотников. Еще четыре были сбиты ночью.
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