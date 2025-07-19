Собянин сообщил об отражении новой атаки дронов на Москву

Менее чем за час на подлете к Москве сбили шесть беспилотников. За день 18 июля близ столицы было уничтожено десять дронов

Российские средства ПВО уничтожили еще три беспилотника, летевших к Москве, сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Об уничтожении дронов он сообщил в 00:20 мск.

В 00:36 Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего на Москву.

К 01:12 были уничтожены еще два дрона.

В течение дня 18 июля на подлете к Москве уничтожили десять беспилотников. Еще четыре были сбиты ночью.