 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Средства ПВО сбили шесть дронов за 4 часа над Московским регионом

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские силы ПВО с 14:00 до 18:00 мск сбили шесть украинских беспилотников над Московским регионом, пять из них летели на столицу, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Всего за четыре часа над несколькими регионами России перехватили 26 дронов. Девять из них уничтожили над территорией Калужской области, также девять — над территорией Брянской области, еще по одному — над территориями Курской и Смоленской областей.

Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву
Политика
Фото:Минобороны России

Мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщил о сбитых беспилотниках — всего за день было перехвачено девять дронов, еще три уничтожили ночью.

Над столичным регионом за ночь сбили десять дронов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что атаке подверглись Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск. Пострадавших нет, но повреждения получили несколько частных домов.

Читайте РБК в Telegram.

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Минобороны атака дронов Москва Московская область
Материалы по теме
Силы ПВО сбили дрон над Воронежской областью
Политика
Воробьев показал последствия атаки беспилотников в Подмосковье
Политика
В Белгородской области дрон тяжело ранил бойца подразделения «Орлан»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 20:20
В России вступили в силу новые штрафы ГИБДД Общество, 20:48
На учебном полигоне в Лос-Анджелесе из-за взрыва погибли три человека Общество, 20:44
FT узнала об ужесточении требований Трампа в переговорах с Евросоюзом Политика, 20:39
Аэропорт Мурманска приостановил полеты Политика, 20:38
Третья ракетка России сенсационно проиграла в 1/4 финала в Гамбурге Спорт, 20:37
Bild сочла критику Мерцем Евросоюза направленной против фон дер Ляйен Политика, 20:19
В Зале славы выставили свитер Овечкина, в котором он побил рекорд Гретцки Спорт, 20:08
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В Минздраве сообщили об увольнении 21% медсестер в первый год работы Общество, 20:07
NYT узнала о возможном ударе по фермерам США из-за пошлин против России Политика, 20:00
Лукашенко заявил, что с картофелем в Белоруссии нельзя шутить Общество, 19:50
Минэкономразвития назвало, при каком условии инфляция может быть ниже 7% Экономика, 19:47
Путин поблагодарил Эрдогана за содействие переговорам в Стамбуле Политика, 19:37
Михаил Задорнов дал совет россиянам, куда вложить деньги прямо сейчас Инвестиции, 19:36
МВД объявило в розыск рэпера Face Политика, 19:35