Средства ПВО сбили шесть дронов за 4 часа над Московским регионом

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские силы ПВО с 14:00 до 18:00 мск сбили шесть украинских беспилотников над Московским регионом, пять из них летели на столицу, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Всего за четыре часа над несколькими регионами России перехватили 26 дронов. Девять из них уничтожили над территорией Калужской области, также девять — над территорией Брянской области, еще по одному — над территориями Курской и Смоленской областей.

Мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщил о сбитых беспилотниках — всего за день было перехвачено девять дронов, еще три уничтожили ночью.

Над столичным регионом за ночь сбили десять дронов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что атаке подверглись Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск. Пострадавших нет, но повреждения получили несколько частных домов.