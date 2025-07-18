Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву

В течение дня были сбиты пять летевших на Москву дронов. Еще три — ночью, сообщал Собянин

Фото: Минобороны России

Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на месте, где разбился беспилотник, работают специалисты экстренных служб.

Ранее 18 июля Собянин сообщал об уничтожении других беспилотников. В течение дня были сбиты пять БПЛА. Еще три были сбиты ночью — мэр Москвы сообщил о них в 02:01 и в 02:43.

Ночью над Московским регионом были перехвачены десять беспилотников, сообщало Минобороны (с 23:00 17 июля до 7:00 18 июля). Над Брянской областью был сбит 31 дрон, еще 17 — над Орловской область, четыре — над территорией Крыма, три — над Азовским морем.

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