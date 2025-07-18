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Военная операция на Украине ,  
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Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
В течение дня были сбиты пять летевших на Москву дронов. Еще три — ночью, сообщал Собянин
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на месте, где разбился беспилотник, работают специалисты экстренных служб.

Ранее 18 июля Собянин сообщал об уничтожении других беспилотников. В течение дня были сбиты пять БПЛА. Еще три были сбиты ночью — мэр Москвы сообщил о них в 02:01 и в 02:43.

Собянин сообщил об уничтожении беспилотников
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Ночью над Московским регионом были перехвачены десять беспилотников, сообщало Минобороны (с 23:00 17 июля до 7:00 18 июля). Над Брянской областью был сбит 31 дрон, еще 17 — над Орловской область, четыре — над территорией Крыма, три — над Азовским морем.

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