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Военная операция на Украине ,  
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ЕС отменил выданное Чехии разрешение на импорт российской нефти

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Военная операция на Украине
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Чехия больше не сможет импортировать нефть из России по трубопроводу «Дружба», так как выданное ранее разрешение отозвано в рамках 18-го пакета антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении Совета Европейского союза (ЕС).

Очередной санкционный пакет, принятый Советом ЕС, предусматривает как экономические, так и индивидуальные ограничения.

В частности, страны ЕС договорились снизить потолок цен на российскую нефть с $60 (действует с 2022 года) до $47,6 за баррель.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала новый пакет санкций против России «одним из самых жестких» на сегодняшний день.

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Денис Малышев
Чехия нефть санкции Евросоюз
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