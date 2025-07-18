ЕС отменил выданное Чехии разрешение на импорт российской нефти
Чехия больше не сможет импортировать нефть из России по трубопроводу «Дружба», так как выданное ранее разрешение отозвано в рамках 18-го пакета антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении Совета Европейского союза (ЕС).
Очередной санкционный пакет, принятый Советом ЕС, предусматривает как экономические, так и индивидуальные ограничения.
В частности, страны ЕС договорились снизить потолок цен на российскую нефть с $60 (действует с 2022 года) до $47,6 за баррель.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала новый пакет санкций против России «одним из самых жестких» на сегодняшний день.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом
В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека
ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций
Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке
Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине
В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности
Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен
Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее
Telegram откроет представительство в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов