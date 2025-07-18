Кремль подтвердил готовность к ударам по иностранным военным на Украине

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Москва вправе атаковать на территории Украины любые военные объекты, в том числе иностранные, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Имеется в виду на территории Украины. Разумеется, любые военные объекты на территории Украины являются законной целью для наших военных», — заявил он.

Так он прокомментировал слова официального представителя МИДа Марии Захаровой о праве России на удары по объектам стран, помогающих Украине. Она также сообщила, что войска «коалиции желающих» станут законной военной целью для российской армии.

«Расцениваем это [создание «коалиции желающих»] как подготовку иностранной интервенции. Будем рассматривать такие так называемые многонациональные силы в качестве законной военной цели», — предупредила Захарова.

Российское руководство неоднократно заявляло, что Россия считает себя вправе использовать оружие против объектов тех стран, которые позволяют наносить своими вооружениями удары по России.