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Военная операция на Украине ,  
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Захарова ответила на слова Писториуса об «убийстве русских солдат»

Сюжет
Военная операция на Украине
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Maryam Majd / Getty Images)

В НАТО «озверели», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она ответила на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности немецких войск «убивать российских солдат» в случае нападения России на страну НАТО.

«На кого из членов НАТО Россия собирается и собиралась нападать?» — задалась Захарова вопросом. По ее словам, члены НАТО «в своем предыдущем состоянии, предыдущей формации нападали на нашу страну». По ее словам, речь идет о нападении Германии в 1941 году.

О готовности Германии ответить в случае нападения России Писториус заявил в середине июля. «Я всегда был убежден, что если вы хотите говорить о мире и разрядке на равных условиях, то делать это можно только с позиции силы», — сказал глава Минобороны. Он подчеркнул, что говорит это, не чтобы «кого-то запугать, а чтобы дать понять: мы хотим жить с вами в мире, но не думайте, что мы слабы или не сможем себя защитить».

Кремль ответил на слова Писториуса об «убийстве русских солдат»
Политика
Борис Писториус

В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему трудно поверить в такие слова Писториуса. «Но, увы, это так», — заявлял он РБК. «Германия снова становится опасной», — говорил пресс-секретарь президента.

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Анастасия Лежепекова
Борис Писториус Мария Захарова НАТО ФРГ
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
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