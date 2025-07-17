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Военная операция на Украине ,  
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МИД заявил о праве России на удары по объектам стран, помогающих Киеву

Захарова: Россия вправе наносить удары по странам, помогающим Украине оружием
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Москва имеет право атаковать военные объекты государств, которые снабжают своим оружием Украину для ударов вглубь России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое оружие против России», — сказала она.

Захарова также отметила, что в случае дальнейшей эскалации Россия будет отвечать «решительно и зеркально». Она подчеркнула, что применение украинскими военными немецких ракет Taurus будет означать прямое вовлечение Германии в боевые действия.

«По сути, военнослужащие ФРГ окажутся напрямую вовлеченными в планирование и осуществление боевых операций против нашей страны в случае применение упомянутых Taurus или их модификаций под другими вывесками», — сказала Захарова.

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Российское руководство неоднократно заявляло, что Россия считает себя вправе использовать оружие против объектов тех стран, которые позволяют наносить своими вооружениями удары по России.

Например, в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин предупредил об этом в своем обращении после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Тогда он добавил, что использование дальнобойного оружия не повлияет на ход военной операции.

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Теги
Персоны
Александра Озерова
Мария Захарова ответные меры ракетные удары Taurus
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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