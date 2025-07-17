МИД заявил о праве России на удары по объектам стран, помогающих Киеву

Фото: Минобороны России

Москва имеет право атаковать военные объекты государств, которые снабжают своим оружием Украину для ударов вглубь России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое оружие против России», — сказала она.

Захарова также отметила, что в случае дальнейшей эскалации Россия будет отвечать «решительно и зеркально». Она подчеркнула, что применение украинскими военными немецких ракет Taurus будет означать прямое вовлечение Германии в боевые действия.

«По сути, военнослужащие ФРГ окажутся напрямую вовлеченными в планирование и осуществление боевых операций против нашей страны в случае применение упомянутых Taurus или их модификаций под другими вывесками», — сказала Захарова.

Российское руководство неоднократно заявляло, что Россия считает себя вправе использовать оружие против объектов тех стран, которые позволяют наносить своими вооружениями удары по России.

Например, в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин предупредил об этом в своем обращении после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Тогда он добавил, что использование дальнобойного оружия не повлияет на ход военной операции.