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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала войска «коалиции желающих» на Украине законной целью

Захарова: миротворцы «коалиции желающих» будут на Украине законной военной целью
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Алексей Смагин / ТАСС)

Евросоюз, организуя «коалицию желающих», планирует ввод иностранных войск на Украину, и они станут законной военной целью для российской армии, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Расцениваем это [создание «коалиции желающих»] как подготовку иностранной интервенции. Будем рассматривать такие так называемые многонациональные силы в качестве законной военной цели», — предупредила Захарова.

«Коалиция желающих» — объединение из преимущественно европейских стран, допускающих участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Координирующую роль в «коалиции желающих» играют Франция и Великобритания. О создании коалиции объявил в начале марта 2025 года британский премьер Кир Стармер.

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Политика
Фото:Stefan Rousseau / Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон 14 июля заявил, что число стран — участниц «коалиции желающих», допускающих участие в возможной миротворческой миссии на Украине, достигло 30. Ее генштаб находится в Париже.

По словам французского президента, на Украине необходимо разместить несколько тысяч миротворцев, чьей задачей будет подстраховка резервных сил в воздухе или на стратегических позициях вдали от линии фронта. При этом страны «коалиции желающих» намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

Российская сторона неоднократно заявляла, что появление войск Североатлантического альянса на территории Украины неприемлемо. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал план отправки миротворцев в зону военной операции продолжением «науськивания» Киева на войну против России.

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Персоны
Полина Минаева
Мария Захарова Россия МИД коалиция желающих Евросоюз Украина
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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