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Политика ,  
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Посол Ирана заявил о вступившем в силу стратегическом договоре с Россией

Казем Джалали
Казем Джалали (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Договор о стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном вступил в силу, сообщил «РИА Новости» посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Он уже обязателен к исполнению», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о дате вступления соглашения в силу.

Посол напомнил, что в Иране договор ратифицировал парламент, утвердил Совет стражей Конституции, а президент издал в качестве закона. «В обеих странах в настоящий момент он имеет форму закона и, естественно, вступил в силу», — добавил Джалали.

Документ прошел ратификацию в Госдуме и Совфеде и был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 апреля.

В договоре сказано, что он вступает в силу по истечении 30 дней с даты последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур и действует в течение 20 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в январе 2025 года.

Согласно документу, «если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава ООН и других применимых норм международного права».

Договор также констатирует, что Москва и Тегеран «противодействуют применению односторонних принудительных мер, в том числе экстерриториального характера, и считают их введение международно противоправным и недружественным деянием».

В документе также есть статьи о сотрудничестве в таких сферах, как торговля и экономика, транспорт, мирное использование атомной энергии, здравоохранение, образование, освоение космоса, культурные обмены и прочее.

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