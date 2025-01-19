Президент Ирана раскрыл оборонное значение договора с Россией

Детали соглашения с Россией определятся «дальнейшими процессами и договоренностями», рассказал президент Ирана и не стал исключать дальнейшего сближения двух стран в военной отрасли

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Иран и Россия будут стараться развивать сотрудничество «на всех направлениях, где мы можем помочь друг другу», в том числе в военных вопросах и сфере безопасности, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

«Мы должны сотрудничать, чтобы враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти. У врага не должно быть никаких иллюзий, что с нами можно легко справиться... Если другие государства будут атаковать наши страны, то на основании того, что прописано в договоре, мы берем на себя обязательства ни в коем случае не участвовать в процессах, помогающих агрессорам», — сказал он в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву.

Существуют также договоренности «на макроуровне», продолжил он, а детали определятся «дальнейшими процессами и договоренностями».

Пезешкиан двумя днями ранее подписал договор с российским коллегой Владимиром Путиным о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно договору, «если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава ООН и других применимых норм международного права».

Документ также констатирует, что Москва и Тегеран «противодействуют применению односторонних принудительных мер, в том числе экстерриториального характера, и считают их введение международно-противоправным и недружественным деянием».

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве не предполагает формирования военного союза, подчеркнул МИД Ирана.

Главенствующую позицию в политике Ирана и роль главнокомандующего Вооруженными силами играет Высший руководитель (рахбар), который находится на этой должности пожизненно. Президент Ирана выполняет функции, близкие к обязанностям премьер-министра. С 1989 года рахбаром является Али Хаменеи, придерживающийся консервативных взглядов. Пезешкиан победил на выборах президента в прошлом году, он был единственным кандидатом прогрессивных воззрений.