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Лавров встретился с главой МИД Ирана в Китае

Лавров встретился с главой МИД Ирана Арагчи в Китае
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: РИА Новости)

Глава МИД Сергей Лавров встретился с иранским коллегой Аббасом Арагчи на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине, передает корреспондент РБК.

«Это очередная возможность для нас сверить часы», — сказал Лавров.

В МИД Ирана сообщили, что министры обсудят двусторонние отношения, обстановку в регионе и иранский ядерный вопрос. Ранее Лавров заявлял, что Россия заинтересована в продолжении перемирия между Ираном и Израилем, а также выражал готовность Москвы забрать излишки обогащенного урана из Ирана для его последующего обеднения до уровня, необходимого для использования на атомных электростанциях.

13 июня Израиль начал наносить удары по иранским военным и ядерным объектам, в ночь на 22 июня к ним присоединились США. Иран в ответ произвел ракетные атаки по Израилю и американской базе Аль-Удейд в Катаре. Израильское руководство объяснило начало военной операции угрозой скорого создания Ираном ядерного оружия, а также накопления ракет. Тегеран отвергал обвинения в разработке ядерного оружия, подчеркивая свое право на развитие мирной атомной энергетики. Конфликт продлился 12 дней, 24 июня было объявлено перемирие.

ШОС была основана 15 июня 2001 года. Сначала в нее вошли шесть государств: Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в объединение вступили Индия и Пакистан, в 2023 году — Иран, а в 2024-м — Белоруссия. Визит Лаврова в Китай завершится 15 июля.

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Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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