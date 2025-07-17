Обвинение рассказало о гостевых домиках генерала Попова, как в «Патриоте»

Павел Попов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Бывший замминистра обороны генерал Павел Попов распорядился построить на своем участке деревянные домики, аналогичные гостевым домам в парке «Патриот», заявил представитель гособвинения на суде, сообщает «РИА Новости».

Обвинение прозвучало в суде в рамках разбирательства по делу бывшего замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Попов, который курировал строительство парка «Патриот», во время прогулки по нему приказал подчиненным возвести на его участке такие же домики из калиброванного бревна, какие были построены для гостей на территории парка.



Как отметил прокурор, финансирование планировали осуществить за счет оборонного ведомства. По его словам, подрядчикам сообщили, что участок Попова якобы принадлежит парку.

Попов находится под арестом с августа 2024 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном обороте оружия.

По версии следствия, в 2022–2024 годах Попов и два его предполагаемых сообщника — директор парка Вячеслав Ахмедов и Шестеров — «путем внесения в документацию заведомо ложных сведений о выполненных строительных работах в парке «Патриот» похитили более 25 млн руб.

В мае 2025 года его адвокат сообщил о госпитализации Попова из-за обострения хронической болезни, а в конце июня уточнил, что генерал находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.