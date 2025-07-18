 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Степашин заявил, что Украина подписывала Беловежские соглашения без Крыма

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Елена Мельникова / ТАСС
Фото: Елена Мельникова / ТАСС

При создании СССР Украина не имела в своем составе ни Одессы, ни Харькова, ни Крыма, ни Малороссии, заявил в интервью агентству «РИА Новости» бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

Так он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского вернуться к границам 1991 года.

«Советский Союз 30 декабря 1922 года создавался, когда подписывали соглашения мы, Закавказская Федерация, Украина и Белоруссия. Знаете, в каком качестве подписывала Украина? Без Малороссии, без Одессы, без Харькова, без Крыма и Севастополя», — сказал он.

Степашин сообщил, что Москва знает, где производят ракеты TAURUS
Политика

После начала военной операции Зеленский неоднократно говорил, что Киев выступает за выход на «международно признанные» границы страны, то есть границы 1991 года. Однако в 2024 году он отметил, что границы после завершения конфликта могут зависеть от разных факторов.

Москва считает нереалистичными заявления о возвращении территорий Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Минцифры предложило изменить правила отсрочки от призыва для ИТ-специалистов

Песков ответил на вопрос о позиции Путина после ультиматума Трампа

Умер режиссер Юрий Кара

США анонсировали новые заградительные пошлины

Стефанишину назначили спецуполномоченным президента Украины по сотрудничеству с США

Депутат раскритиковал законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете

Telegram откроет представительство в России

Рада утвердила новое правительство Украины. Подробности

МИД выразил протест посольству Японии из-за участия в военных учениях США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
границы РФ Украина Владимир Зеленский Сергей Степашин
Материалы по теме
Степашин сообщил, что Москва знает, где производят ракеты TAURUS
Политика
Степашин сравнил ситуацию с ключевой ставкой сейчас и в 1999 году
Экономика
Степашин заявил, что Россия «прозевала» Украину в 1990-х
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 90,97 (+0,41) Инвестиции, 07:26 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 78,19 (+0,23) Инвестиции, 07:26
Телеведущую Курбангалееву заочно приговорили к восьми годам Общество, 11:39
ТАСС узнал, что генералу Попову сделали операцию на позвоночнике Политика, 11:34
Портфель по подписке: как соцсети трансформируют инвестиции Инвестиции, 11:29
Молочная отрасль России: от турбулентности — к активному росту Отрасли, 11:29
Сканеры, лазеры и роботы: как изменилась стоматология в России Life, 11:24
Домашние ДНК-тесты: могут ли они предсказать инфаркт — Harvard HealthПодписка на РБК, 11:22
Стоит ли переезжать с семьей в «Сити»: изучаем жилой небоскреб «Дом Дау» Недвижимость, 11:20
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Т-Банк выпустил российский аналог DeepSeek и Qwen Технологии и медиа, 11:18
Капитализация крипторынка впервые достигла $4 трлн. Что произошло Крипто, 11:18
Зампреда новгородского правительства арестовали по делу о взятке Политика, 11:17
Архитектура и эмоции: как города определяют состояние горожан Стиль, 11:15
Когда well-being раздражает сотрудников и вредит бизнесуПодписка на РБК, 11:06
Чемпион мира в барьерном беге Шубенков заявил, что скоро завершит карьеру Спорт, 11:05
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05