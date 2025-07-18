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При создании СССР Украина не имела в своем составе ни Одессы, ни Харькова, ни Крыма, ни Малороссии, заявил в интервью агентству «РИА Новости» бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

Так он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского вернуться к границам 1991 года.

«Советский Союз 30 декабря 1922 года создавался, когда подписывали соглашения мы, Закавказская Федерация, Украина и Белоруссия. Знаете, в каком качестве подписывала Украина? Без Малороссии, без Одессы, без Харькова, без Крыма и Севастополя», — сказал он.

После начала военной операции Зеленский неоднократно говорил, что Киев выступает за выход на «международно признанные» границы страны, то есть границы 1991 года. Однако в 2024 году он отметил, что границы после завершения конфликта могут зависеть от разных факторов.

Москва считает нереалистичными заявления о возвращении территорий Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Украины.