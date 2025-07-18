 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Трамп поручил генпрокурору США рассекретить материалы по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп поручил генпрокурору Пэм Бонди рассекретить часть материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

«На основе абсурдного количества внимания, уделяемого Джеффри Эпштейну, я попросил Генерального прокурора Пэм Бонди предоставить все соответствующие показания большого жюри, с учетом одобрения суда. Это МОШЕННИЧЕСТВО, осуществляемое демократами, должно закончиться прямо сейчас», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Бонди ответила ему в X: «Президент Трамп, мы готовы завтра передать суду рассекречивание стенограмм заседания большого жюри».

Как дело миллиардера-педофила раскололо Республиканскую партию
Политика
Фото:Stephanie Keith / Getty Images

Дело Эпштейна — это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна (1953–2019). В 2008 году он признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию и покончил с собой, не дожидаясь решения суда. Эпштейн считался создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам.

Файлами Эпштейна называются материалы его уголовного дела — это тысячи документов из свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и имейлов. Там, в частности, содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов, в том числе Трамп.

Последний в 2002 году говорил, что знаком с Эпштейном более 15 лет, однако спустя два года они поссорились, предположительно, из-за из-за сделки с недвижимостью в Палм-Бич. Как рассказывал Трамп, после этого он запретил финансисту появляться в своем поместье. 

Материал дополняется.

Минцифры предложило изменить правила отсрочки от призыва для ИТ-специалистов

Песков ответил на вопрос о позиции Путина после ультиматума Трампа

Умер режиссер Юрий Кара

США анонсировали новые заградительные пошлины

Стефанишину назначили спецуполномоченным президента Украины по сотрудничеству с США

Депутат раскритиковал законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете

Telegram откроет представительство в России

Рада утвердила новое правительство Украины. Подробности

МИД выразил протест посольству Японии из-за участия в военных учениях США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 90,56 (-0,59) Инвестиции, 16 июл, 20:34 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 77,96 (0) Инвестиции, 16 июл, 20:34
Власти Сирии заявили о нарушении соглашения о прекращении огня с друзами Политика, 05:09
«Авито» назвало топ-5 регионов с наибольшим ростом предлагаемых зарплат Экономика, 05:01
В аэропортах Калуги и Внуково сняли ограничения на полеты Политика, 04:52
Трамп пригрозил WSJ судом из-за статьи об открытке для Эпштейна Политика, 04:45
Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил прием и отправку рейсов Политика, 04:39
«Ъ» узнал об обвинении военных врачей во взятках за справки о ранениях Политика, 04:24
Трамп поручил генпрокурору США рассекретить материалы по делу Эпштейна Политика, 04:16
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
На Камчатке медведь напал на спавшую в палатке туристку Общество, 03:01
Силы ПВО сбили дрон над Воронежской областью Политика, 02:48
На подлете к Москве менее чем за четыре часа сбили четыре дрона Политика, 02:47
МИД отреагировал на демонтаж памятника географу из России в Киргизии Политика, 02:30
На подлете к Москве сбили еще один беспилотник Политика, 02:05
Глава МИД Бразилии назвал абсурдом угрозы санкциями за торговлю с Россией Политика, 01:46
УПЦ обязали за месяц разорвать связи с РПЦ Политика, 01:33