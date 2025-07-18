Трамп поручил генпрокурору США рассекретить материалы по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп поручил генпрокурору Пэм Бонди рассекретить часть материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

«На основе абсурдного количества внимания, уделяемого Джеффри Эпштейну, я попросил Генерального прокурора Пэм Бонди предоставить все соответствующие показания большого жюри, с учетом одобрения суда. Это МОШЕННИЧЕСТВО, осуществляемое демократами, должно закончиться прямо сейчас», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Бонди ответила ему в X: «Президент Трамп, мы готовы завтра передать суду рассекречивание стенограмм заседания большого жюри».

Дело Эпштейна — это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна (1953–2019). В 2008 году он признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию и покончил с собой, не дожидаясь решения суда. Эпштейн считался создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам.

Файлами Эпштейна называются материалы его уголовного дела — это тысячи документов из свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и имейлов. Там, в частности, содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов, в том числе Трамп.

Последний в 2002 году говорил, что знаком с Эпштейном более 15 лет, однако спустя два года они поссорились, предположительно, из-за из-за сделки с недвижимостью в Палм-Бич. Как рассказывал Трамп, после этого он запретил финансисту появляться в своем поместье.

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