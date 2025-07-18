 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Нижегородской области отразили атаку дрона над промышленной зоной

Нижегородский губернатор сообщил об отражении атаки дрона над промышленной зоной
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные перехватили БПЛА над промышленной территорией в Нижегородской области в ночь на 18 июля, сообщает губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Никто не пострадал, уточнил глава региона.

Минобороны отчиталось об уничтожении силами ПВО двух дронов над регионом ночью. Кроме того, в Росавиации сообщали о введении ограничения на полеты в аэропорту Нижнего Новгорода. Меры действовали чуть более часа.

Часть Запорожской области осталась без света из-за атаки дронов
Политика

Ночью власти нескольких регионов России также сообщали о перехвате военными украинских дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин, к примеру, сообщал о четырех беспилотниках.

Читайте РБК в Telegram.

Минцифры предложило изменить правила отсрочки от призыва для ИТ-специалистов

Песков ответил на вопрос о позиции Путина после ультиматума Трампа

Умер режиссер Юрий Кара

США анонсировали новые заградительные пошлины

Стефанишину назначили спецуполномоченным президента Украины по сотрудничеству с США

Депутат раскритиковал законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете

Telegram откроет представительство в России

Рада утвердила новое правительство Украины. Подробности

МИД выразил протест посольству Японии из-за участия в военных учениях США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
БПЛА Нижний Новгород заводы
Материалы по теме
В Воронеже увеличилось число пострадавших во время атаки БПЛА
Политика
Белгородские власти обсудят усиление мер безопасности после налета БПЛА
Политика
Один человек погиб и пять пострадали в результате атаки БПЛА на Белгород
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 90,97 (+0,41) Инвестиции, 07:26 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 78,19 (+0,23) Инвестиции, 07:26
Сечин предложил расширить диапазон отклонения топливных цен по демпферу Бизнес, 08:31
WSJ описала открытку, которую Трамп мог подарить Эпштейну Политика, 08:18
Минкультуры разъяснило, кого коснется новый закон против «крестопада» Технологии и медиа, 08:14
4 типа потребителей: как угодить каждому из них в кризисПодписка на РБК, 08:11
Как заправляться на 5 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil, 08:05
РПЛ — лига сюрпризов: почему сезон-2025 может стать самым непредсказуемым Спорт, 08:01
Мосбиржа создаст базу с данными о «квалах». Что это значит для инвесторовПодписка на РБК, 08:01
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
«Страна уже не ходит по краю»: как Греция преодолела последствия кризисаПодписка на РБК, 08:00
Власти потребовали выплатить 1,2 млрд руб. за разлив топлива в Енисее Общество, 07:58
Путин ужесточил санкции против пользующихся правами украинцев россиян Политика, 07:39
Нужно ли подтверждать происхождение денег для вклада: разбор экспертов Инвестиции, 07:30
Как закон против «крестопада» повлияет на музеи и киноПодписка на РБК, 07:29
Над Московским регионом за ночь сбили 10 беспилотников Политика, 07:24
В Нижегородской области отразили атаку дрона над промышленной зоной Политика, 07:24