В Нижегородской области отразили атаку дрона над промышленной зоной
Российские военные перехватили БПЛА над промышленной территорией в Нижегородской области в ночь на 18 июля, сообщает губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Никто не пострадал, уточнил глава региона.
Минобороны отчиталось об уничтожении силами ПВО двух дронов над регионом ночью. Кроме того, в Росавиации сообщали о введении ограничения на полеты в аэропорту Нижнего Новгорода. Меры действовали чуть более часа.
Ночью власти нескольких регионов России также сообщали о перехвате военными украинских дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин, к примеру, сообщал о четырех беспилотниках.
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