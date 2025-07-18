В аэропорту Нижнего Новгорода отменили ограничения на полеты

Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что «ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов».

Ограничения действовали чуть больше часа, с 4:37 по 5:42 мск. Кроме того, в ночь на 18 июля полеты ограничивали в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о перехвате четырех дронов, летевших в сторону столицы.