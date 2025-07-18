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Атаки беспилотников на Москву ,  
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На подлете к Москве менее чем за четыре часа сбили четыре дрона

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Атаки беспилотников на Москву
Сбиты еще два дрона, летевших в сторону Москвы, экстренные службы работают на месте падения обломков, заявил Собянин. В аэропорту Внуково приостановлены полеты

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы, заявил столичный мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву
Политика

До этого Собянин сообщал о двух сбитых дронах, летевших на Москву.  После сообщения о первом из них в аэропортах Домодедово и Жуковский приостановили полеты, но уже через 11 минут ограничения сняли. 

Менее чем за час до объявления о втором сбитом беспилотнике прием и отправку рейсов приостановил аэропорт Внуково. На момент публикации ограничения продолжают действовать.

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Сергей Собянин атака дронов ПВО
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Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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