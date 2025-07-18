На подлете к Москве менее чем за четыре часа сбили четыре дрона

Сбиты еще два дрона, летевших в сторону Москвы, экстренные службы работают на месте падения обломков, заявил Собянин. В аэропорту Внуково приостановлены полеты

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы, заявил столичный мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

До этого Собянин сообщал о двух сбитых дронах, летевших на Москву. После сообщения о первом из них в аэропортах Домодедово и Жуковский приостановили полеты, но уже через 11 минут ограничения сняли.

Менее чем за час до объявления о втором сбитом беспилотнике прием и отправку рейсов приостановил аэропорт Внуково. На момент публикации ограничения продолжают действовать.