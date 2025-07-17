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Политика ,  
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Президенту Ирана пришлось пересесть на такси из-за разбавленного бензина

Масуд Пезешкиан (в центре)
Масуд Пезешкиан (в центре) (Фото: Vahid Salemi / AP / ТАСС)

Президент Ирана Масуд Пезешкиан вынужденно пересел в такси из-за того, что автомобили его кортежа заправили разбавленным бензином. Об этом сообщает иранское издание NasrNews.

По словам специального инспектора президента Мустафы Молави, инцидент произошел о время неофициальной поездки Пезешкиана в Тебриз. На заправке в провинции Казвин три автомобиля президентского кортежа заправили бензином, смешанным с водой, из-за чего те не смогли доехать до конечной точки.

В итоге президент поехал в Тебриз на частном такси.

«Масуд Пезешкиан не предпринял никаких официальных действий в ответ на этот инцидент, а вместо этого отправился в Тебриз на частном такси», — говорится в публикации.

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Издание Fars сообщило, что 16 июня 2025 года Пезешкиан был ранен во время удара Израиля по Тегерану. Он получил легкие травмы ног.

Это произошло на заседании Высшего совета национальной безопасности. По входам и выходам из здания израильские военные ударили шестью бомбами или ракетами, передает агентство. После этого на этаже отключилось электричество, но чиновникам удалось выбраться из здания через аварийный люк.

По информации Fars, атака была «смоделирована по образцу» убийства лидера ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. Учитывая точность информации, на основе которой Израиль наносил удар, Тегеран расследует «возможность проникновения лазутчика», говорится в материале.

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Александра Озерова
Масуд Пезешкиан Иран Такси бензин президент
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