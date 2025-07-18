В аэропортах Калуги и Внуково сняли ограничения на полеты
В аэропортах Внуково и Калуги сняты временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
В сообщении говорится, что «ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов».
Ограничения во Внуково ввели в 1:11 мск, в Калуге — в 13:53 17 июля.
Вечером 17 июля ограничения на полеты вводили в аэропортах Домодедово и Жуковский, меры действовали одиннадцать минут. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал ночью о четырех сбитых дронах, летевших в сторону столицы.
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