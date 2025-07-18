Силы ПВО сбили дрон над Воронежской областью

Силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник над одним из районов Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.

Об уничтожении четырех украинских беспилотников ранее сообщил и мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, в нескольких регионах России введена опасность БПЛА, с вечера 17 июля она действовала и в Воронежской области.

Мера была введена также в Пензенской области, информировал губернатор Олег Мельниченко. Угроза воздушной опасности действует в Липецкой области, а на территории Ельца — красный уровень тревоги, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Также «беспилотная опасность» объявлена на территории Мордовии.