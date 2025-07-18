 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Силы ПВО сбили дрон над Воронежской областью

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник над одним из районов Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.

Об уничтожении четырех украинских беспилотников ранее сообщил и мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, в нескольких регионах России введена опасность БПЛА, с вечера 17 июля она действовала и в Воронежской области.

Белгородские власти обсудят усиление мер безопасности после налета БПЛА
Политика
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Мера была введена также в Пензенской области, информировал губернатор Олег Мельниченко. Угроза воздушной опасности действует в Липецкой области, а на территории Ельца — красный уровень тревоги, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Также «беспилотная опасность» объявлена на территории Мордовии.

Читайте РБК в Telegram.

Минцифры предложило изменить правила отсрочки от призыва для ИТ-специалистов

Песков ответил на вопрос о позиции Путина после ультиматума Трампа

Умер режиссер Юрий Кара

США анонсировали новые заградительные пошлины

Стефанишину назначили спецуполномоченным президента Украины по сотрудничеству с США

Депутат раскритиковал законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете

Telegram откроет представительство в России

Рада утвердила новое правительство Украины. Подробности

МИД выразил протест посольству Японии из-за участия в военных учениях США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
БПЛА Воронежская область Александр Гусев
Материалы по теме
В Воронеже увеличилось число пострадавших во время атаки БПЛА
Политика
Белгородские власти обсудят усиление мер безопасности после налета БПЛА
Политика
Один человек погиб и пять пострадали в результате атаки БПЛА на Белгород
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 90,56 (-0,59) Инвестиции, 16 июл, 20:34 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 77,96 (0) Инвестиции, 16 июл, 20:34
На Камчатке медведь напал на спавшую в палатке туристку Общество, 03:01
Силы ПВО сбили дрон над Воронежской областью Политика, 02:48
На подлете к Москве менее чем за четыре часа сбили четыре дрона Политика, 02:47
МИД отреагировал на демонтаж памятника географу из России в Киргизии Политика, 02:30
На подлете к Москве сбили еще один беспилотник Политика, 02:05
Глава МИД Бразилии назвал абсурдом угрозы санкциями за торговлю с Россией Политика, 01:46
УПЦ обязали за месяц разорвать связи с РПЦ Политика, 01:33
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Аэропорт Внуково приостановил прием и отправку рейсов Политика, 01:13
Орбан назвал условие для выхода Венгрии из ЕС Политика, 01:10
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Белый дом напомнил о «жестких» мерах для России без сделки через 50 дней Политика, 00:30
Часть Запорожской области осталась без света из-за атаки дронов Политика, 00:27
FT узнал о плане Трампа радикально сменить правила инвестирования $9 трлн Финансы, 00:25
Российские ПВО перехватили более 20 дронов за два часа Политика, 00:06