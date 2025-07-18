Силы ПВО сбили дрон над Воронежской областью
Силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник над одним из районов Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.
Об уничтожении четырех украинских беспилотников ранее сообщил и мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, в нескольких регионах России введена опасность БПЛА, с вечера 17 июля она действовала и в Воронежской области.
Мера была введена также в Пензенской области, информировал губернатор Олег Мельниченко. Угроза воздушной опасности действует в Липецкой области, а на территории Ельца — красный уровень тревоги, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Также «беспилотная опасность» объявлена на территории Мордовии.
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