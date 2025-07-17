Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили полеты

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

За несколько минут до этого столичный мэр Сергей Собянин рассказал о сбитом дроне, летевшем в сторону Москвы. Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ограничения в обоих аэропортах сняли через 11 минут после объявления.

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