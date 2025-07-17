 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили полеты

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

За несколько минут до этого столичный мэр Сергей Собянин рассказал о сбитом дроне, летевшем в сторону Москвы. Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ограничения в обоих аэропортах сняли через 11 минут после объявления. 

Материал дополняется.

Минцифры предложило изменить правила отсрочки от призыва для ИТ-специалистов

Песков ответил на вопрос о позиции Путина после ультиматума Трампа

Умер режиссер Юрий Кара

США анонсировали новые заградительные пошлины

Стефанишину назначили спецуполномоченным президента Украины по сотрудничеству с США

Депутат раскритиковал законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете

Telegram откроет представительство в России

Рада утвердила новое правительство Украины. Подробности

МИД выразил протест посольству Японии из-за участия в военных учениях США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Домодедово Жуковский приостановка полетов Росавиация
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 90,56 (-0,59) Инвестиции, 16 июл, 20:34 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 77,96 (0) Инвестиции, 16 июл, 20:34
Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили полеты Политика, 23:17
Посольство России возмутило переименование бульвара Сталинград во Франции Политика, 23:14
Штрафы за поиск экстремистского контента пообещали «взятым на карандаш» Технологии и медиа, 23:08
Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву Политика, 23:05
Фицо заявил, что Словакия поддержит 18-й пакет санкций ЕС против России Политика, 22:35
Семья Героя России Сулейманова получила ₽5 млн от сенатора Керимова Политика, 22:32
Прыжок из стратосферы и другие трюки погибшего Баумгартнера. Видео Общество, 22:23
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Путин поручил аннулировать выданные с нарушениями сертификаты из ЕАЭС Политика, 22:12
Акции связанного с сыном Трампа магазина оружия упали на 46% за 2 дня Инвестиции, 22:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:02
Фетисов раскритиковал идею о возможном проведении Олимпиады в России Спорт, 22:01
Знакомый Юрия Кары рассказал, почему режиссера в больницу повез друг Общество, 21:59
У Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность Политика, 21:48