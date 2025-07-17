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Адвоката Полозова заочно арестовали за фейки о российской армии

Николай&nbsp;Полозов&nbsp;(внесен в реестр иноагентов)
Николай Полозов (внесен в реестр иноагентов) (Фото: NikolaiPolozov / Telegram)

Гагаринский районный суд заочно арестовал адвоката Николая Полозова (внесен в реестр иноагентов) по делу о распространении фейков о российской армии, следует из данных Мосгорсуда. 

17 июля проходило заседание по избранию меры пресечения для него. В итоге суд принял постановление об аресте.

Уголовное дело завели по п. «д», ч. 2, ст. 207.3 Уголовного кодекса — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России по мотиву политической ненависти. В начале июля МВД объявило Полозова в розыск.

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Адвокатскую практику Полозов ведет с 2008 года. В 2013 году в его адрес поступила жалоба в Адвокатскую палату Москвы от одной из участниц коллектива Pussy Riot, чьей защитой он занимался годом ранее. Девушка заявила об оказании адвокатом неквалифицированных юридических услуг.

Полозов также представлял украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В 2024 году Полозова признали иноагентом. По данным Минюста, он призывал к поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и террористических организаций, а также распространял фейки. Полозов заявил, что не намерен маркировать свои материалы плашкой иноагента.

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Полина Минаева
уголовное дело адвокат МВД Россия арест Николай Полозов
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