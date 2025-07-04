Полозов в 2012 году защищал участниц Pussy Riot, однако подзащитные обвинили его в оказании неквалифицированных услуг. В конце 2024 года его признали иноагентом за фейки и поддержку ВСУ

Николай Полозов (Фото: NikolaiPolozov / Telegram)

МВД объявило в розыск адвоката Николая Полозова (включен в реестр иноагентов), следует из разыскной базы ведомства.

Полозов родился 6 декабря 1980 года в Москве. Во время учебы работал помощником нотариуса, после окончания вуза — в юридическом департаменте Министерства сельского хозяйства России. Адвокатскую практику Полозов ведет с 2008 года. В 2012 году Полозов вместе с другими адвокатами защищал участниц группы Pussy Riot. В ноябре 2012 года адвокаты отказались от защиты участниц группы, объяснив это «огромным общественным резонансом и давлением, оказываемым на подзащитных».

В 2013 году в его адрес поступила жалоба в Адвокатскую палату Москвы от одной из участниц коллектива: она заявила об оказании адвокатом неквалифицированных юридических услуг. Дисциплинарная комиссия, однако, прекратила производство и сохранила за Полозовым статус адвоката.

Иноагентом Полозова признали в конце 2024 года. По данным Минюста, он призывал к поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и террористических организаций, а также распространял фейки. Полозов заявил, что не намерен маркировать свои материалы плашкой иноагента.