МВД объявило в розыск адвоката Николая Полозова
МВД объявило в розыск адвоката Николая Полозова (включен в реестр иноагентов), следует из разыскной базы ведомства.
Полозов родился 6 декабря 1980 года в Москве. Во время учебы работал помощником нотариуса, после окончания вуза — в юридическом департаменте Министерства сельского хозяйства России. Адвокатскую практику Полозов ведет с 2008 года. В 2012 году Полозов вместе с другими адвокатами защищал участниц группы Pussy Riot. В ноябре 2012 года адвокаты отказались от защиты участниц группы, объяснив это «огромным общественным резонансом и давлением, оказываемым на подзащитных».
В 2013 году в его адрес поступила жалоба в Адвокатскую палату Москвы от одной из участниц коллектива: она заявила об оказании адвокатом неквалифицированных юридических услуг. Дисциплинарная комиссия, однако, прекратила производство и сохранила за Полозовым статус адвоката.
Иноагентом Полозова признали в конце 2024 года. По данным Минюста, он призывал к поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и террористических организаций, а также распространял фейки. Полозов заявил, что не намерен маркировать свои материалы плашкой иноагента.
Меркель рассказала, как Трамп отказался пожать ей руку
Трамп: на территории Белого дома пройдёт бой UFC
Доходность перевозчиков угля упала в разы. Подробности
Президент Перу удвоила свою зарплату
«Большой, красивый законопроект» Трампа может обойтись Tesla в миллиарды
ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое
В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»
Самвел Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении
Вице-президент «Транснефти» погиб в Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов