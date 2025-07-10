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Адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова объявили в розыск

Дмитрий Захватов
Дмитрий Захватов (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов объявлен МВД России в розыск по уголовной статье, следует из базы ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке базы.

По какой именно статье разыскивается Захватов, не указано.

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Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что против Захватова завели уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).

Статус адвоката у Захватова приостановлен, следует из базы Адвокатской палаты Москвы.

В мае Захватова Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов.

МВД 4 июля объявило в розыск адвоката Николая Полозова (включен в реестр иноагентов), который в 2012 году вместе с другими адвокатами защищал участниц группы Pussy Riot. В ноябре 2012 года адвокаты отказались от защиты девушек, объяснив это «огромным общественным резонансом и давлением, оказываемым на подзащитных».

Pussy Riot устроили «панк-молебен» с песней «Богородица, Путина прогони» в храме Христа Спасителя в Москве в 2012 году. За это участниц группы приговорили к двум годам колонии по статье о хулиганстве. В декабре 2013 года Надежда Толоконникова (признана в России иноагентом) вышла на свободу по президентской амнистии.

В январе Толоконникову объявили в международный розыск, против нее возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

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Полина Минаева
МВД розыск уголовное дело Pussy Riot
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