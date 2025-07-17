Бывшего участника военной операции приговорили к десяти годам за убийство
В Санкт-Петербурге бывшего участника военной операции на Украине рядового Дмитрия Войнонена признали виновным в убийстве и приговорили к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале.
В январе 2025 года в отеле Войнонен из-за конфликта и «на почве разногласий в оценке событий» спецоперации нанес множество ударов по голове и груди своему товарищу, тот скончался на месте происшествия, заявила пресс-служба. Войнонен находился в состоянии алкогольного опьянения.
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство.
Войнонен сделал явку с повинной, его впервые привлекли к уголовной ответственности. Мужчина добровольно в период мобилизации поступил на военную службу по контракту. Он ветеран боевых действий, был ранен в зоне спецоперации.
В начале июля в Волгоградской области, в Волжском, задержали подозреваемого в убийстве участника военной операции. По версии следствия, потерпевший распивал спиртные напитки в компании своего приятеля, когда между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. В ходе драки потерпевшему были причинены травмы, от которых он впоследствии скончался.
Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до 15 лет.
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