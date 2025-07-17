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Общество ,  
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Бывшего участника военной операции приговорили к десяти годам за убийство

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Санкт-Петербурге бывшего участника военной операции на Украине рядового Дмитрия Войнонена признали виновным в убийстве и приговорили к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале.

В январе 2025 года в отеле Войнонен из-за конфликта и «на почве разногласий в оценке событий» спецоперации нанес множество ударов по голове и груди своему товарищу, тот скончался на месте происшествия, заявила пресс-служба. Войнонен находился в состоянии алкогольного опьянения.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство.

В Волгоградской области убили участника военной операции
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Войнонен сделал явку с повинной, его впервые привлекли к уголовной ответственности. Мужчина добровольно в период мобилизации поступил на военную службу по контракту. Он ветеран боевых действий, был ранен в зоне спецоперации.

В начале июля в Волгоградской области, в Волжском, задержали подозреваемого в убийстве участника военной операции. По версии следствия, потерпевший распивал спиртные напитки в компании своего приятеля, когда между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. В ходе драки потерпевшему были причинены травмы, от которых он впоследствии скончался.

Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до 15 лет.

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Полина Минаева
уголовное дело суд Санкт-Петербург Россия убийство
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