В Волжском задержали подозреваемого в убийстве участника военной операции
Жителя города Волжский, которого подозревают в причинении смерти своему приятелю в местном парке, задержали, сообщили РБК в СУ СК России по Волгоградской области.
В Парке культуры и отдыха Волжского 2 июля правоохранители нашли тело мужчины с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти.
«По данным следствия, в этот день потерпевший распивал спиртные напитки в компании своего приятеля. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. В ходе драки потерпевшему были причинены травмы, от которых он впоследствии скончался», — сообщило ведомство.
Экспертиза показала, что причиной смерти мужчины стала закрытая черепно-мозговая травма.
Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до 15 лет.
В суд направили ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее издание V1.RU сообщило, что в Волжском нашли тело 33-летнего мужчины с многочисленными травмами. Им оказался участник боевых действий, кавалер ордена Мужества Сергей Сибиричев.
Издание со ссылкой на документы суда утверждает, что мужчина подписал контракт с Минобороны, после того как его осудили на восемь лет лишения свободы за сбыт наркотиков.
На момент убийства он находится в отпуске со своим другом, 1 июля они совместно отмечали праздник — День ветеранов боевых действий. Ночью между ними возникла ссора, и в ходе драки Сергея забили насмерть. Подозреваемый полностью признал вину и раскаялся.
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