В Волгоградской области убили участника военной операции

Фото: Никита Попов / РБК

В городе Волжский в Волгоградской области нашли тело 33-летнего мужчины с многочисленными травмами, сообщает местное издание «V1.RU».

По данным агентства, им оказался участник боевых действий с позывным «Сибирь», кавалер ордена Мужества Сергей Сибиричев, житель Московской области. Издание со ссылкой на документы Кунцевского районного суда утверждает, что мужчина подписал контракт с Минобороны после того, как его осудили на восемь лет лишения свободы за сбыт наркотиков.

На момент убийства он находится в отпуске со своим другом, 1 июля они совместно отмечали праздник — День ветеранов боевых действий. Ночью между ними возникла ссора, и в ходе драки Сергея забили насмерть. Подозреваемого задержали на следующий день, он полностью признал вину и раскаялся.

В мае 2025 года при взрыве возле жилого дома в Ставрополе погиб ветеран военной операции и участник региональной программы «Время героев» Заур Гурциев.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко примерно в час ночи сообщил, что рядом с жилым домом по ул. Чехова, 85/19, «произошел хлопок». Тогда же он уточнил, что погибли двое мужчин.

В зоне военной операции на Украине Гурциев служил авианаводчиком. Он награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалью Суворова и медалью Жукова.