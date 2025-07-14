Макрон назвал число стран — участниц «коалиции желающих»

Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Число стран — участниц «коалиции желающих», допускающих участие в возможной миротворческой миссии на Украине, достигло 30, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время обращения к вооруженным силам страны. Трансляцию вел Елисейский дворец на странице в X.

«Эта «коалиция желающих», созданная в Париже в феврале, насчитывает сегодня 30 стран. Ее генштаб создан и находится в Париже», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

«Коалиция желающих» — объединение из преимущественно европейских стран, допускающих участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Координирующую роль в «коалиции желающих» играют Франция и Великобритания. О создании коалиции объявил в начале марта 2025 года британский премьер Кир Стармер.

В мае Макрон заявил, что на Украине необходимо разместить несколько тысяч миротворцев, чьей задачей будет подстраховка резервных сил в воздухе или на стратегических позициях вдали от линии фронта.

В июне президент Франции раскрыл, что численность франко-британских объединенных экспедиционных сил может быть увеличена до 50 тыс. человек. При этом страны «коалиции желающих» намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее говорил, что Россия не примет появления войск НАТО на Украине, и назвал план отправки миротворцев в зону военной операции продолжением «науськивания» Киева на войну против России.