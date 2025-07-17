Поправка о VPN как отягчающем обстоятельстве прошла второе чтение

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Государственная дума во втором чтении приняла поправку о признании отягчающим обстоятельством использование VPN при совершении преступлений.

Депутаты на заседании рассматривали законопроект о пресечении следственных действий иностранных государств в России. Парламентарии предложили внести изменения в статью 63 Уголовного кодекса — обстоятельства, отягчающие наказание.

Теперь список отягчающих обстоятельств может дополниться новым пунктом — совершение преступления с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен.

Ранее Госдума приняла во втором чтении поправки к законодательству, которые вводят штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN.

С марта 2024 года в России действует запрет на публикацию информации в интернете о способах обхода блокировок Роскомнадзора, в том числе с помощью VPN-сервисов. В ноябре в него включили также распространение научной, научно-технической и статистической информации о VPN-сервисах для обхода блокировок. Исключение сделали только для информации о VPN для обеспечения защищенного удаленного доступа. Запрет действует до 1 сентября 2029 года.

В декабре Роскомнадзор утверждал, что в России не планируется вводить штрафы за использование VPN. Там также обещали не собирать данные о личных устройствах VPN-пользователей.