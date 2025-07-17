В Союзе кинематографистов назвали дату смерти режиссера Юрия Кары

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Заслуженный деятель искусств России, режиссер Юрий Кара скончался 16 июля, сообщили «Интерфаксу» в Союзе кинематографистов России.

Режиссер скончался в Ялте на 71-м году жизни. До этого Кара перенес два инфаркта: первый — в 2024 году, а второй — в феврале.

Его похороны, предположительно, состоятся 22 июля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов Михаил Калинин.

Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке (тогда — Сталино). Учился в школе в Донецке, потом поступил в Московский институт стали и сплавов, окончил его по специальности «физика металлов».

Помимо «Мастера и Маргариты», он также снял картины «Завтра была война» (1987 год), «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» (1989 год) и «Я — кукла» (2001 год).