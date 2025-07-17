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В Союзе кинематографистов назвали дату смерти режиссера Юрия Кары

Союз кинематографистов: режиссер Кара умер 16 июля от инфаркта
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Заслуженный деятель искусств России, режиссер Юрий Кара скончался 16 июля, сообщили «Интерфаксу» в Союзе кинематографистов России.

Режиссер скончался в Ялте на 71-м году жизни. До этого Кара перенес два инфаркта: первый — в 2024 году, а второй — в феврале.

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Его похороны, предположительно, состоятся 22 июля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов Михаил Калинин.

Умер режиссер Юрий Кара
Общество
Юрий Кара

Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке (тогда — Сталино). Учился в школе в Донецке, потом поступил в Московский институт стали и сплавов, окончил его по специальности «физика металлов».

Помимо «Мастера и Маргариты», он также снял картины «Завтра была война» (1987 год), «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» (1989 год) и «Я — кукла» (2001 год).

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Анастасия Лежепекова
режиссер смерть кино кинематограф Союз кинематографистов
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