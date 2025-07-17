Аэропорт Калуги закрыли для полетов
В аэропорту Калуги приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Временные ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов», пояснил он.
Аэропорт Калуги закрыли уже второй раз за 17 июля.
Предыдущее сообщение о введении временных ограничений опубликовали в 00:35. Спустя восемь часов, в 08:36, полеты возобновили.
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