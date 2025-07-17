На деньги для парка «Патриот» Попову построили дачу, баню и гараж

Павел Попов (Фото: РБК)

Бывший замминистра обороны генерал Павел Попов построил на своем участке жилой и гостевые дома, а также гараж, заявил сотрудник Главной военной прокуратуры, о чем сообщает ТАСС.



По версии следствия, Попов за счет средств Минобороны и парка «Патриот» построил на участке СНТ «Звезда» под Красногорском жилой двухэтажный дом, баню, жилое помещение и гараж. Бюджетные средства также пошли на возведение ограждения, систему видеонаблюдения, мебель и сантехнику.



Попов, таким образом, нанес ущерб, который оценили более чем в 25 млн руб.



До этого, 8 июля, пресс-служба Главной военной прокуратуры сообщила, что обвинительные заключения утвердили по уголовным делам против бывшего заместителя начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны Владимира Шестерова и директора ФГБУ «Патриот» Вячеслава Ахмедова.

Шестеров и Ахмедов вместе с Поповым обманули строительные компании и предпринимателей. За счет средств, выделенных на обустройство «Патриота», построили «под ключ» жилой дом, гостевой дом и гараж. При этом работы по документам оформлены как строительство объектов парка.

Шестерова и Ахмедова обвинили по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге — ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 Уголовного кодекса. Они предусматривают до десяти и до четырех лет лишения свободы соответственно.

Незадолго до этого представитель гособвинения на суде заявил, что Попов распорядился построить на своем участке деревянные домики , аналогичные гостевым домам в парке «Патриот».Так, Попов, который курировал строительство парка «Патриот», во время прогулки по нему приказал подчиненным построить на его участке такие же домики из калиброванного бревна, какие были построены для гостей на территории парка.

Попов находится под арестом с августа 2024 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном обороте оружия.

В мае 2025 года адвокат сообщил о госпитализации Попова из-за обострения хронической болезни, а в конце июня уточнил, что генерал находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

