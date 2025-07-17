В Ростове составили карту с бесплатным Wi-Fi из-за отключений связи
Власти Ростовской области опубликовали карту с адресами, где размещены точки бесплатного Wi-Fi для населения. Она появилась на сайте «Геоинформационная система Ростовской области», сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, на карте указаны более 800 мест с доступным подключением, их список постоянно обновляют.
«Прошу с пониманием отнестись к ситуации, когда интернет-соединение может быть временно отключено для обеспечения работы систем ПВО», — написал глава региона.
На перебои с мобильным интернетом местные жители жалуются с начала июня. Позднее региональный оперативный штаб объяснил ограничение связи участившимися атаками беспилотников.
Слюсарь поручил тогда же проработать внедрение технологии WiMAX с применением мобильных модемов и перевести банкоматы и терминалы оплаты на проводную связь.
В соседнем Краснодарском крае также с начала июня ограничивают высокоскоростной мобильный интернет из-за украинских беспилотников. В местном оперштабе отметили, что у граждан остается возможность использовать интернет через сеть 2G или Wi-Fi, подключенный к проводному интернету.
С весны 2025 года ограничения на работу интернета регулярно вводят власти ряда регионов России, в том числе Ленинградской, Ивановской, Орловской, Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областей. Все они подвергаются налетам украинских беспилотников.
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