Кремль заявил, что не знает о планах о госоргане по отключениям интернета

Угроза очевидна, поэтому отключения мобильного интернета в регионах являются оправданными, заявил Песков. В регионах временно ограничивают мобильный интернет на фоне атак дронов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Отключения мобильного интернета связаны с обеспечением безопасности, поэтому мера является оправданной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Все, что связано с безопасностью, все оправдано и все является приоритетом. Угроза существует. Угроза очевидна», — сказал Песков.

Его также попросили прокомментировать публикацию «Известий» по поводу создания единого госоргана по отключениям интернета. «Мне неизвестно о таких планах, но, с другой стороны, у нас и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористический комитет и специальные ведомства, поэтому работающая система сейчас имеется», — отметил он.

Ограничения на работу мобильного интернета в российских регионах вводят для обеспечения безопасности на фоне атак беспилотников. Власти объясняют ограничения тем, что отключения мобильного интернета нужны для защиты от атак дронов, которые могут наводиться через GPS или сотовые сети.

Например, во время ПМЭФ-2025, который проходил с 18 по 21 июня, в первый день форума и за день до него жители Петербурга и Ленинградской области массово столкнулись со сбоями в работе мобильного интернета. Об ухудшении качества мобильного интернета в Петербурге и области предупреждали и на прошлой неделе.

В некоторых регионах, например Ростовской и Самарской областях, на фоне ограничений развернули публичные сети Wi-Fi с бесплатным доступом.