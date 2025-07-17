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Военная операция на Украине ,  
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Белгородские власти обсудят усиление мер безопасности после налета БПЛА

Гладков: будем рассматривать вопросы усиления мер безопасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Власти Белгородской области будут ежедневно обсуждать усиление мер безопасности в связи с продолжающимися атаками беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Вместе с силовыми структурами фактически каждый день будем рассматривать вопросы усиления мер безопасности. Понимаем, что одним решением сделать это невозможно, поэтому принимаем комплекс мер, который постоянно меняется исходя из видов угроз», — написал он. Глава региона отметил, что основная угроза сейчас связана с использованием дронов. 

Гладков подчеркнул, что не все БПЛА удается обнаружить заранее, из-за чего не всегда возможно своевременно предупредить население. В связи с этим он призвал жителей сохранять повышенное внимание и осторожность.

По словам Гладкова, за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины погибли трое мирных жителей, еще 17 получили ранения. 

Белгород под атакой вражеских беспилотников

Накануне, 16 июля, Минобороны отчиталось, что с 20:00 до 23:00 мск средства ПВО уничтожили над Россией 40 беспилотников самолетного типа. 29 из них пришлись на Белгородскую область. Тогда же глава региона сообщил об одном погибшем. Ближе к 0:00 Гладков заявил о шести пострадавших.

Ранним утром он написал о погибшей в области женщине. Она скончалась в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом.

По данным Минобороны России, за ночь над Белгородской областью было сбито пять дронов.


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Полина Дуганова
дроны беспилотники БПЛА Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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