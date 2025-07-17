В Ленинградской области отразили атаку дронов

В Ленинградской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили несколько беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.

«Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Кировском районе», — уточнил губернатор.

Информации о пострадавших и повреждениях на земле нет.

За два с половиной часа до уничтожения дронов Дрозденко объявлял об опасности атаки беспилотников в воздушном пространстве Ленобласти.

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

В ночь на 17 июля силы ПВО на подлете к Москве сбили три дрона ВСУ. Этой же ночью фрагменты беспилотника попали в многоэтажный дом в Воронеже. Пострадали три подростка, четыре квартиры получили повреждения.

Также в ночь на 17 июля в Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с дрона на частный дом в селе Смородино Грайворонского округа погибла женщина. В селе Прицепиловка Корочанского района той же ночью мужчина получил ожоги рук и ног после пожара, начавшегося в результате детонации дрона, атаковавшего частный дом.

Поздним вечером 16 июля в результате атаки дронов ВСУ на Белгород погиб один человек, еще шестеро пострадали.