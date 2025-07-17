В Ленинградской области отразили атаку дронов
В Ленинградской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили несколько беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.
«Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Кировском районе», — уточнил губернатор.
Информации о пострадавших и повреждениях на земле нет.
За два с половиной часа до уничтожения дронов Дрозденко объявлял об опасности атаки беспилотников в воздушном пространстве Ленобласти.
После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.
В ночь на 17 июля силы ПВО на подлете к Москве сбили три дрона ВСУ. Этой же ночью фрагменты беспилотника попали в многоэтажный дом в Воронеже. Пострадали три подростка, четыре квартиры получили повреждения.
Также в ночь на 17 июля в Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с дрона на частный дом в селе Смородино Грайворонского округа погибла женщина. В селе Прицепиловка Корочанского района той же ночью мужчина получил ожоги рук и ног после пожара, начавшегося в результате детонации дрона, атаковавшего частный дом.
Поздним вечером 16 июля в результате атаки дронов ВСУ на Белгород погиб один человек, еще шестеро пострадали.
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