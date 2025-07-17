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Военная операция на Украине ,  
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Движение по Крымскому мосту восстановили менее чем через час

Сюжет
Военная операция на Украине

Движение по Крымскому мосту возобновили менее чем через час, сообщил в телеграм-канале информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

В 1:39 мск в телеграм-канале Крымского моста появилась информация о временном перекрытии движения автотранспорта. О восстановлении движения объявили в 2:35 мск.

Очередь перед мостом на выезд из Крыма достигла трех часов ожидания
Политика
Фото:Юрий Березнюк / ТАСС

Ограничения движения по Крымскому мосту вводят на фоне атак беспилотников ВСУ.

По данным Минобороны, 16 июля с 20.00 до 23.00 мск средства ПВО сбили над российскими регионами 40 беспилотников самолетного типа.

Из них 29 беспилотников было сбито над Белгородской областью, девять — над Брянской и два — над Липецкой.

В целях обеспечения безопасности в ночь на 17 июля временно закрыли для полетов аэропорт Калуги.

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Плугина Ирина
Крымский мост Крым восстановление движения
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