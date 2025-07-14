Очередь перед мостом на выезд из Крыма достигла трех часов ожидания
В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани стоят 1350 автомобилей, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией по мосту.
«В очереди со стороны Тамани находится 1350 транспортных средств. Ожидание более трех часов», — говорится в сообщении, опубликованном в 11:01.
В это же время со стороны Керчи стоят 630 машин, время их ожидания составит более двух часов.
Очередь начала образовываться с двух часов ночи. В ночь на 14 июля силы ПВО сбили по одному беспилотнику над Крымом и Черным морем.
11 июля у Крымского моста образовалась пробка из 781 автомобиля. В ночь на 11 июля в регионе объявили опасность БПЛА. Утром Минобороны отчиталось о перехвате военными семи дронов над регионом, еще два беспилотника были ликвидированы над Черным морем.
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