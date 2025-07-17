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Общество ,  
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Семья из трех человек утонула в реке Клязьме под Владимиром

Во Владимирской области семья из трех человек утонула в реке Клязьме, сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности.

Инцидент произошел 13 июля около деревни Крутово в Петушинском районе.

По словам начальника местной спасательной станции Сергея Смирнова, тело главы семейства в тот же день было обнаружено местным рыбаком ниже по течению реки. Через два дня, 15 июля, спасатели сняли с веток тело женщины. Тело их 33-летнего сына обнаружили днем 16 июля приблизительно в полутора километрах от места происшествия.

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Фото:СК России по Ростовской области

Ранее, 14 июля, в реке Мокша в Мордовии при попытке спасти 13-летнюю девочку утонули многодетная мать и одна из ее дочерей.

Женщина с мужем и их 11 детей отдыхали у реки в Ковылкинском районе. Когда одна из дочерей начала тонуть, мать со старшей дочерью бросились на помощь. Им удалось спасти девочку, но сами они выбраться из воды не смогли. Отец детей в момент происшествия находился у палатки. Самому младшему ребенку в семье нет года.

Глава региона Артем Здунов заявил, что правительство республики Мордовия возьмет «сложившуюся трагическую ситуацию на особый контроль».

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Плугина Ирина
Владимирская область Клязьма утонул происшествия
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