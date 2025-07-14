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Общество ,  
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В Мордовии многодетная мать утонула при попытке спасти дочь

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

Многодетная мать и одна из ее дочерей утонули в реке Мокша в Мордовии при попытке спасти 13-летнюю девочку, в семье остались 10 детей, сообщает губернатор Артем Здунов в телеграм-канале.

В выходные мать Наталья, отец и их 11 детей приехали отдохнуть к реке в Ковылкинский район. Наталья с детьми решили искупаться, отец в тот момент находился около палатки. Одна из дочерей, 13-летняя Алиса, начала тонуть. Мать со старшей дочкой Анастасией бросились спасать ребенка. Они помогли девочке выбраться, но сами погибли.

По данным SHOT, старшей дочери было 17 лет. По предварительной информации, семья купалась в не оборудованном для этого месте. Младшему ребенку в семье, оставшейся без матери, нет года.

Здунов выразил соболезнования родным и близким погибших. «Правительство республики возьмет сложившуюся трагическую ситуацию на особый контроль, а многодетную семью Юдинцевых обеспечит заботой и опекой», — написал он.

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Ранее в июле два человека погибли в Онгудайском районе Республики Алтай, их унесло течением в реку Катунь. Инцидент произошел в урочище «Устье реки Большой Яломан» на участке слияния рек Большой Яломан и Катунь, когда жители переходили реку. Погибшие — 44-летняя женщина и 57-летний мужчина.

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Мордовия многодетные семьи мать
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