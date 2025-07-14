Власти Мордовии помогут многодетной семье, в которой утонули мать и дочь
Правительство Мордовии обеспечит «заботой и опекой» многодетную семью Юдинцевых, в которой погибли мать и старшая дочь при попытке спасти тонувшего ребенка в субботу, 12 июля, сообщил глава республики Артем Здунов.
Он напомнил, что трагедия произошла на берегу реки Мокши в Ковылкинском районе, куда семья приехала отдыхать.
«Пока папа был около палатки, мама с детьми решили искупаться. Когда стала тонуть 13-летняя Алиса — мама Наталья со старшей дочерью Анастасией бросились на помощь», — написал Здунов в своем телеграм-канале. Он отметил, что они спасли девочку ценой своей жизни.
«Невообразимое горе для всей семьи, где младшему ребенку нет и года. Десять детей остались без мамы, без старшей сестры» — добавил глава региона. По его словам, правительство республики возьмет «сложившуюся трагическую ситуацию на особый контроль».
Следственный комитет организовал процессуальную проверку обстоятельств гибели 37-летней женщины и ее 17-летней дочери. Уже установлено, что погибшие находились в не оборудованном для купания месте, сообщили в пресс-службе ведомства.
Связанные с похоронами расходы возьмет на себя предприятие, где работает отец — Тимофей Юдинцев, уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, семье окажут материальную, психологическую и социальную поддержку, включая помощь с решением бытовых проблем, организацией летнего отдыха детей и подготовкой к школе.
По данным «Комсомольской правды», Тимофей и Наталья Юдинцевы переехали в Мордовию в 2015 году из Харьковской области по программе «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом». На тот момент у них уже было семеро детей. Еще четверо родились позже. В 2023 году президент России Владимир Путин наградил семью орденом «Родительская слава».
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