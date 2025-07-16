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Военная операция на Украине ,  
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Один человек погиб и пять пострадали в результате атаки БПЛА на Белгород

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Военная операция на Украине

Один человек погиб и пятеро пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Белгород, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мирный житель от полученных ранений скончался на месте.

«Двоих женщин и троих мужчин с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается», — говорится в сообщении губернатора.

Повреждено шесть домовладений.

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Авторы
Плугина Ирина
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